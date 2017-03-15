Министерство юстиции готово предъявить обвинения за массовые хакерские атаки на Yahoo

15 марта 2017 года, 12:19

Фото: AmericaRU.com

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Как ожидается, в среду Министерство юстиции США выдвинет обвинения подозреваемым, виновным в, по меньшей мере, одной хакерской атаке на Yahoo, в результате которой были украдены данные сотен миллионов пользователей.По словам источника, говорившего на условиях анонимности, обвиняемые живут в России и Канаде. Канадец был арестован в минувший вторник, но у России нет договора с Соединенными Штатами о выдаче преступников. Сообщается, что обвинение может быть связано с хакерской атакой, которая затронула 1 миллиард аккаунтов пользователей. Еще одно предположение, что обвинения предъявляются в связи со взломом, в результате которого пострадали 500 миллионов пользователей. Министерство юстиции отказалось от комментариев.В июле 2016 года компания Verizon объявила о покупке интернет-активов Yahoo за 4,83 миллиарда долларов. После сообщения об утечке данных Verizon уменьшила стоимость сделки на 1 миллиард долларов. Недавно Verizon согласилась пересмотреть сделку и снизить стоимость на 350 миллионов долларов.