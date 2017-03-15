Жительница Калифорнии бросила маленького ребенка в магазине

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Чиенгхэм Вилайсан (Chiengkham Vilaysane) задержали в банке, когда кассир узнал ее. В настоящее время женщина находится в тюрьме подозрению в оставлении малолетнего ребенка в опасности, невыполнении обязанностей в отношении ребенка, а также употреблении психотропных веществ. The Times сообщает, что Вилайсан ходила по магазину со своей маленькой дочерью, но, оплатив покупки, вышла без ребенка. Кроме того, женщина даже не пыталась найти потерявшегося ребенка, а когда прохожий попытался вернуть дочь, то Вилайсан сказала: "Просто оставьте ее".
"За всю свою карьеру я никогда не встречал, чтобы кто-то бросил ребенка в переполненном продуктовом магазине", - сказал полицейский Райан Реилсбек (Ryan Railsback). Девочку отправили в Службу опеки и попечительства округа Риверсайд.
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