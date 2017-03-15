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Главная страница → Раздел: События/СкандалыЖительница Калифорнии бросила маленького ребенка в магазине
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Жительница Калифорнии бросила маленького ребенка в магазине


Жительница Калифорнии бросила маленького ребенка в магазине
Фото: AmericaRU.com
Сотрудники правоохранительных органов арестовали 31-летнюю женщину, которая обвиняется в том, что она бросила свою двухлетнюю дочь в продуктовом магазине. Более того, когда один из посетителей магазина попытался вернуть ребенка, жительница Риверсайда отмахнулась от него.

Чиенгхэм Вилайсан (Chiengkham Vilaysane) задержали в банке, когда кассир узнал ее. В настоящее время женщина находится в тюрьме подозрению в оставлении малолетнего ребенка в опасности, невыполнении обязанностей в отношении ребенка, а также употреблении психотропных веществ. The Times сообщает, что Вилайсан ходила по магазину со своей маленькой дочерью, но, оплатив покупки, вышла без ребенка. Кроме того, женщина даже не пыталась найти потерявшегося ребенка, а когда прохожий попытался вернуть дочь, то Вилайсан сказала: "Просто оставьте ее".

"За всю свою карьеру я никогда не встречал, чтобы кто-то бросил ребенка в переполненном продуктовом магазине", - сказал полицейский Райан Реилсбек (Ryan Railsback). Девочку отправили в Службу опеки и попечительства округа Риверсайд.
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