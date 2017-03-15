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Тымчук рассказал о новой стратегии Путина по Донбассу


Тымчук рассказал о новой стратегии Путина по Донбассу
Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
В ближайшем будущем Кремль приложит все усилия для окончательного огосударствления сепаратистских «ДНР/ЛНР» на украинском Донбассе. Об этом сообщил координатор группы Информационное Сопротивление депутат ВР Дмитрий Тымчук.

«В «ЛДНР» усиленно разыгрывается карта «оформившихся и самодостаточных» квазигосударственных образований. Это – часть новой стратегии Путина по Донбассу», - заявил депутат, отметив, что, в связи с этим, есть два варианта развития событий.

«Первый – имитировать окончательное оформление «ЛДНР» в виде квазигосударственный формирований, и тем самым давить на Киев – взять ОРДЛО назад на условиях Путина. В случае неудачи – приднестровский сценарий. Второй вариант, конечно же, для Москвы куда хуже», - подчеркнул Тымчук.

«К сожалению, в этих условиях сегодня у Киева нет не только вариантов стратегии для различных сценариев, навязываемых Москвой в отношении Донбасса, но и хотя бы какого-то базового, концептуального видения восстановления территориальной целостности страны. И в этом на сегодня наша главная слабость», - резюмировал он.

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