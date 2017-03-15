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Родительство продлевает жизнь


Родительство продлевает жизнь
Фото: AmericaRU.com
Хотите жить дольше? Дети помогут вам в этом. Согласно данным нового исследования, проведенного в Швеции, если вы не умрете из-за стресса, вызванного вынашиванием ребенка, что конечно маловероятно, то родительство увеличит ваши шансы прожить долгую жизнь.

Специалисты Каролинского института проанализировали данные 1,5 миллиона шведов, родившихся между 1911 и 1925 годами. Несмотря на то, что риск смерти, естественно, с возрастом увеличивался для всех испытуемых, ученые обнаружили, что участники, у которых есть дети, жили дольше. Кроме того, мужчины, у которых есть дети, были в большем выигрыше, чем женщины. Мужчины, которые не были женаты, но имели детей, также жили дольше.

«Поддержка со стороны детей имеет важное значение для здоровья и долголетия родителей пожилых людей», - пишут исследователи. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Journal of Epidemiology and Community Health».
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