Родительство продлевает жизнь

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Специалисты Каролинского института проанализировали данные 1,5 миллиона шведов, родившихся между 1911 и 1925 годами. Несмотря на то, что риск смерти, естественно, с возрастом увеличивался для всех испытуемых, ученые обнаружили, что участники, у которых есть дети, жили дольше. Кроме того, мужчины, у которых есть дети, были в большем выигрыше, чем женщины. Мужчины, которые не были женаты, но имели детей, также жили дольше.
«Поддержка со стороны детей имеет важное значение для здоровья и долголетия родителей пожилых людей», - пишут исследователи. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Journal of Epidemiology and Community Health».
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