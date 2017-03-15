Бен Аффлек признался, что недавно обращался в реабилитационный центр

15 марта 2017 года, 11:00

Фото: AmericaRU.com

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Бен Аффлек (Ben Affleck) признался, что недавно прошел курс лечения от алкогольной зависимости, написав об этом на своей странице в Facebook."Я закончил лечение алкогольной зависимости, с которой я боролся в прошлом и буду продолжать бороться. Я хочу жить полной жизнью и быть лучшим отцом. Я хочу, чтобы мои дети знали, что нет ничего постыдного в том, чтобы обращаться за помощью, когда она необходима и быть источником силы для тех, кто нуждается в помощи, но слишком боится сделать первый шаг. Мне повезло, что я люблю свою семью и друзей, в том числе Джен, которая поддерживала меня и заботилась о наших детях. Это один из первых шагов, предпринятых мной на пути к положительному восстановлению", - написал он. Аффлек уже посещал реабилитационный центр, и прошел курс лечения в 2001 году.Актер и его жена Дженнифер Гарнер (Jennifer Garner) объявили о расставании в 2015 году, но развода так и не последовало. В настоящее время пара воспитывает троих детей.