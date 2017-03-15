В России объявили набор в космонавты для полёта на Луну

Фото: AmericaRU.com / nasa.gov
«Цель - отобрать лучших специалистов, которые, обладая навыками работы с космической и/или авиационной техникой, станут первыми пилотами нового российского космического корабля "Федерация", будут работать по программе Международной космической станции (МКС), а также станут первыми россиянами, которые полетят к Луне», - заявил россиянин, отметив, что претенденты должны отвечать некоторым требованиям, в частности, быть гражданами России не старше 35 лет, знать английский язык, иметь высшее образование а также опыт работы по инженерной, научной или летной специальностям, а также уметь работать с компьютером.
«Набор начинается сегодня, будет проводиться до конца года. В конце декабря будут подведены итоги. Количество, которое необходимо набрать, - шесть-восемь человек», - добавил Иванов.
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