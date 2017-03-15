Торговая марка Ivanka Trump закрывает линию ювелирных изделий

15 марта 2017 года, 10:37

Фото: AmericaRU.com

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Торговая марка Ivanka Trump приняла решение закрыть линию ювелирных изделий. Эбигейл Клем (Abigail Klem), руководитель бренда дочери президента, подтвердила, что выпуск ювелирных изделий был прекращен. По ее словам, вместо этого компания сосредоточит свои усилия на более доступных по цене ювелирных изделиях для костюмов.Прекрасная линия ювелирных изделий представлена различными кольцами, браслетами, подвесками, серьгами и ожерельями. Самым дорогим товаром является бриллиантовое колье за 19,5 тысяч долларов, а самым простым – кольцо за 940 долларов.Закрытие линии не обязательно рассматривать как провал, но в розничной торговле гораздо сложнее продать дорогостоящие коллекции, чем доступные по цене поддельные драгоценные камни на массовом рынке. Большинство товаров марки Ivanka Trump, которая включает в себя одежду, обувь и сумки, имеют более приемлемую цену. Например, платье из весенней коллекции стоит всего 138 долларов.