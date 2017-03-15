Торговая марка Ivanka Trump закрывает линию ювелирных изделий

Фото: AmericaRU.com
Прекрасная линия ювелирных изделий представлена различными кольцами, браслетами, подвесками, серьгами и ожерельями. Самым дорогим товаром является бриллиантовое колье за 19,5 тысяч долларов, а самым простым – кольцо за 940 долларов.
Закрытие линии не обязательно рассматривать как провал, но в розничной торговле гораздо сложнее продать дорогостоящие коллекции, чем доступные по цене поддельные драгоценные камни на массовом рынке. Большинство товаров марки Ivanka Trump, которая включает в себя одежду, обувь и сумки, имеют более приемлемую цену. Например, платье из весенней коллекции стоит всего 138 долларов.
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