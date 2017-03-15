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Главная страница → Раздел: ПолитикаВ 2005 году Трамп заплатил около 38 миллионов долларов налогов
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В 2005 году Трамп заплатил около 38 миллионов долларов налогов


В 2005 году Трамп заплатил около 38 миллионов долларов налогов
Фото: AmericaRU.com
В заявлении Белого дома говорится, что в 2005 году Дональд Трамп (Donald Trump) заработал около 150 миллионов долларов, из которых заплатил 38 миллионов долларов налогов.

Администрация Трампа сообщила сведения после того, как копии налоговых деклараций были помещены в почтовый ящик журналиста Дэвида Кей Джонстона (David Cay Johnston) анонимно. В отличие от своих предшественников, республиканец упорно отказывался обнародовать свои налоговые декларации, заявляя, что они находится под аудитом, что привело к различным предположениям относительно его дохода.

В 2005 году Трамп заплатил всего 5,3 миллионов долларов подоходного налога. Возможно, это потому, что он продолжал извлекать выгоду из больших потерь, которые он пережил в 90-е годы, когда рухнула его империя недвижимости. Но из-за минимального альтернативного налога фактически Трамп заплатил 38 миллионов долларов.
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