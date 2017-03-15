Сепаратисты вывозят украинский уголь в Россию

Фото: AmericaRU.com
«Сегодня первые 95 вагонов с углем уже ушли в направлении России», - заявил главарь сепаратистов, объяснив такие меры ответом на торговую блокаду.
Отметим, что в конце января этого года ветераны АТО (антитеррористической операции) заблокировали железнодорожные пути, связывающие Донбасс с неоккупированными территориями, чтобы пресечь торговлю с сепаратистскими «республиками». После этого главари «ДНР/ЛНР» выступили с совместным заявлением, в котором пригрозили захватить украинские предприятия на подконтрольной им территории, а также прекратить поставлять украинцам уголь. Однако эти угрозы не привели к прекращению блокады.
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