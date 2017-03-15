Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:07 am | Чикаго 3:07 am | Сан-Франциско 1:07 am
Главная страница → Раздел: УкраинаСепаратисты вывозят украинский уголь в Россию
Украина
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Сепаратисты вывозят украинский уголь в Россию


Сепаратисты вывозят украинский уголь в Россию
Фото: AmericaRU.com
Сепаратисты Донбасса приступили к отправке украинского угля в Россию по железной дороге. Об этом сообщил главарь «ДНР» Александр Захарченко, передаёт «Донецкое агентство новостей».

«Сегодня первые 95 вагонов с углем уже ушли в направлении России», - заявил главарь сепаратистов, объяснив такие меры ответом на торговую блокаду.

Отметим, что в конце января этого года ветераны АТО (антитеррористической операции) заблокировали железнодорожные пути, связывающие Донбасс с неоккупированными территориями, чтобы пресечь торговлю с сепаратистскими «республиками». После этого главари «ДНР/ЛНР» выступили с совместным заявлением, в котором пригрозили захватить украинские предприятия на подконтрольной им территории, а также прекратить поставлять украинцам уголь. Однако эти угрозы не привели к прекращению блокады.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110887
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Требуются
Ищу работу любую, главное жилье и питание. Ищу работу любую, главное жилье и питание.
Раздел: Квартиры - продам
2-х-комнатная квартира в центре Майами 2-х-комнатная квартира в центре Майами
Раздел: Ищу работу
Ищу работу с проживанием, желательно, домработницы Ищу работу с проживанием, желательно, домработницы
Раздел: Животные
Срочно продам попугая! Срочно продам попугая!
Раздел: Животные
Продаются милые персидские котята персикового окраса Продаются милые персидские котята персикового окраса
Раздел: Квартиры - продам
квартира на побережье квартира на побережье
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus