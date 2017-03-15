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Ещё одному российскому хакеру предъявили обвинения в США


Ещё одному российскому хакеру предъявили обвинения в США
Фото: AmericaRU.com
В США предъявили обвинения российскому хакеру Марку Вартаняну, инфицировавшему около 11 миллионов компьютеров по всему миру. Об этом сообщило агентство ТАСС.

На момент совершения преступления россиянин Вартанян проживал в Норвегии, где работал программистом. По версии американских спецслужб, он загрузил в сеть Интернет 48 файлов, необходимых для установки вируса Citadel и управления с его помощью компьютерами. Впоследствии данное программное обеспечение «инфицировало приблизительно 11 млн компьютеров по всему миру», нанеся тем самым ущерб в 500 миллионов долларов.

По запросу американцев норвежские власти экстрадировали хакера на территорию США в апреле 2015 года. Спустя 2 года следствия ему предъявили обвинения. Сам Вартанян категорически отрицает свою причастность к распространению вируса Citadel.

Стоит отметить, что российские власти также настаивают на невиновности Вартаняна. Представитель МИД РФ даже назвала арест хакера «охотой американских спецслужб на российских граждан».

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