Ещё одному российскому хакеру предъявили обвинения в США

Фото: AmericaRU.com
На момент совершения преступления россиянин Вартанян проживал в Норвегии, где работал программистом. По версии американских спецслужб, он загрузил в сеть Интернет 48 файлов, необходимых для установки вируса Citadel и управления с его помощью компьютерами. Впоследствии данное программное обеспечение «инфицировало приблизительно 11 млн компьютеров по всему миру», нанеся тем самым ущерб в 500 миллионов долларов.
По запросу американцев норвежские власти экстрадировали хакера на территорию США в апреле 2015 года. Спустя 2 года следствия ему предъявили обвинения. Сам Вартанян категорически отрицает свою причастность к распространению вируса Citadel.
Стоит отметить, что российские власти также настаивают на невиновности Вартаняна. Представитель МИД РФ даже назвала арест хакера «охотой американских спецслужб на российских граждан».
Читайте также:«Хакер №1» тесно связан с российскими спецслужбами.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
- Путин приказал присоединить войска непризнанной Южной Осетии к ВС РФ →
- В России женщину с ребёнком забыли на «Колесе обозрения» →
- В России растёт доля «приличных людей» с ВИЧ →
- «Хакер №1» тесно связан с российскими спецслужбами, - СМИ →
- В Екатеринбурге школьница устроила поножовщину прямо в лицее →
- «Зелёные» назвали самые чистый и грязный регионы России →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110885
http://www.americaru.com/news/110885