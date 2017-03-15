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Главная страница → Раздел: В миреПутин приказал присоединить войска непризнанной Южной Осетии к ВС РФ
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Путин приказал присоединить войска непризнанной Южной Осетии к ВС РФ


Путин приказал присоединить войска непризнанной Южной Осетии к ВС РФ
Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
Президент России Владимир Путин распорядился ввести в состав Вооруженных сил РФ военные подразделения Южной Осетии – непризнанного в мире «государства», которое благодаря российской военной помощи отделилось от Грузии в 2008 году. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Путин поручил Минобороны РФ обсудить данный вопрос с южноосетинской стороной, после чего подписать соответствующее соглашение.

После того, как документ подпишут, Вооруженные силы РФ смогут официально в добровольном порядке нанимать на военную службу по контракту жителей Южной Осетии.

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