Путин приказал присоединить войска непризнанной Южной Осетии к ВС РФ

Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
Путин поручил Минобороны РФ обсудить данный вопрос с южноосетинской стороной, после чего подписать соответствующее соглашение.
После того, как документ подпишут, Вооруженные силы РФ смогут официально в добровольном порядке нанимать на военную службу по контракту жителей Южной Осетии.
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