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Главная страница → Раздел: УкраинаДжигурда лишился гражданства сепаратистской ДНР
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Джигурда лишился гражданства сепаратистской «ДНР»


Джигурда лишился гражданства сепаратистской ДНР
Фото: AmericaRU.com / dnr-online.ru
Одиозный российский шоумен Никита Джигурда лишился «паспорта» сепаратистской «ДНР» через 5 дней после его торжественного приобретения. Об этом сообщил главарь непризнанной «республики» Александр Захарченко.

«Сегодня я подписал указ о лишении Никиты Джигурды гражданства «Донецкой Народной Республики». Действительно, произошел ряд технических ошибок, но ведь смелость власти проявляется прежде всего в признании ошибок. Ошибка была, мы будем разбираться в причинах. И я прошу прощения у жителей «республики» и Российской Федерации за эту досадную случайность. Еще раз повторю: Указ подписан, Джигурда больше не гражданин ДНР», - заявил главарь сепаратистов, не уточнив характер «ошибок».

Отметим, что Джигурда стал «гражданином ДНР» 9 марта этого года. «Паспорт» россиянину распорядился выдать непосредственно главарь «ДНР» Александр Захарченко за некие «особые заслуги».
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