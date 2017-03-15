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Главная страница → Раздел: УкраинаГлава Крыма призвал Путина стать диктатором
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Глава Крыма призвал Путина стать диктатором


Глава Крыма призвал Путина стать диктатором
Фото: AmericaRU.com / glava.rk.gov.ru
Глава аннексированного Крыма Сергей Аксёнов публично заявил о необходимости превращения России в монархию, а её президента Владимира Путина в диктатора. Об этом сообщило издание «Цензору.НЕТ».

«Когда нет единоначалия, наступает коллективная безответственность. Поэтому, когда у страны есть внешние вызовы, очаги сопротивления внешние, необходимо принимать в этой части более жесткие меры… Сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия», - заявил Аксёнов в эфире «Первого Крымского» телеканала, подчеркнув, что у России «есть свои традиционные православные ценности, духовности» и демократия, как её понимают на Западе, ей не нужна.

Кроме того, глава аннексированного полуострова предложил Путину стать диктатором. «Почему я говорю, что я - солдат президента? Потому что пока есть внешний враг, на мой взгляд, необходимо единоначалие. Сегодня у президента должно быть больше прав, вплоть до, извините, диктатуры», - сказал Аксёнов.

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