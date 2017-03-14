Польша хочет экстрадировать из США украинца за преступления, совершенные в 1944 году

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Прокуратура направила в суд польского Люблина результаты расследования о зачистке Украинским легионом самообороны, сотрудничавшим с фашистской Германией, 3 сёл в Польше: Хланюв, Колония Хланюв и Колония Владиславин.
Следователи установили, что данной кровопролитной операцией, в результате которой погибли 44 селянина, командовал украинец. «Майкл К. подозревается в совершении преступлений против человечности и военных преступлений. 23 июля 1944 года, являясь командиром роты Украинского легиона самообороны, он приказал подчиненным солдатам совершить убийства сельских жителей», - рассказали поляки, отметив, что на сегодняшний день преступник является гражданином США и проживает на американской территории. По этой причине прокуратура намерена обратиться к американским властям с просьбой об экстрадиции человека, повинного в гибели десятков поляков.
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