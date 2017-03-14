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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеЛюди не хотят заниматься спортом, когда думают, что их кто-то обсуждает
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Люди не хотят заниматься спортом, когда думают, что их кто-то обсуждает


Люди не хотят заниматься спортом, когда думают, что их кто-то обсуждает
Фото: AmericaRU.com
Результаты нового исследования продемонстрировали, как ощущение критики со стороны других может повлиять на здоровье. Ученые обнаружили, что физические нагрузки труднее даются тем, кто считают, что другие обсуждают их.

Такие люди в 60 процентах случаев остаются неактивными. Кроме того, они на 30 процентов менее склонны заниматься спортом не реже одного раза в неделю. В ходе эксперимента ученые проанализировали данные более 5400 мужчин и женщин в возрасте от 50 лет и старше. Около 5 процентов испытуемых заявили, что страдали от насмешек из-за их веса. Также, чем больше был вес участников, тем более вероятно они сообщали о критике в свой адрес со стороны других людей.

Однако люди, которые считали себя жертвами дискриминации, были менее склонны заниматься спортом, независимо от их веса. "Некоторым людям просто не хватает уверенности в себе, чтобы заниматься спортом в общественных местах. Им мешают стереотипы", - говорит ведущий автор исследования Сара Джексон (Sarah Jackson) из Университетского колледжа Лондона.
Результаты были опубликованы в журнале «BMJ Open».
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