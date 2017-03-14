Люди не хотят заниматься спортом, когда думают, что их кто-то обсуждает

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Такие люди в 60 процентах случаев остаются неактивными. Кроме того, они на 30 процентов менее склонны заниматься спортом не реже одного раза в неделю. В ходе эксперимента ученые проанализировали данные более 5400 мужчин и женщин в возрасте от 50 лет и старше. Около 5 процентов испытуемых заявили, что страдали от насмешек из-за их веса. Также, чем больше был вес участников, тем более вероятно они сообщали о критике в свой адрес со стороны других людей.
Однако люди, которые считали себя жертвами дискриминации, были менее склонны заниматься спортом, независимо от их веса. "Некоторым людям просто не хватает уверенности в себе, чтобы заниматься спортом в общественных местах. Им мешают стереотипы", - говорит ведущий автор исследования Сара Джексон (Sarah Jackson) из Университетского колледжа Лондона.
Результаты были опубликованы в журнале «BMJ Open».
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