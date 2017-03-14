Intel приобрела компанию, занимающуюся разработкой оборудования для самоуправляемых автомобилей

14 марта 2017 года, 19:25

Фото: AmericaRU.com

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Intel согласилась купить израильскую компанию Mobileye, специализирующуюся на производстве чипов для оптических систем самоуправляемых автомобилей. Сумма сделки составила 14,7 миллиардов долларов.Слияние поможет Intel устранить конкурентов Nvidia Corp. и Qualcomm Inc., которые также занимаются разработкой систем для самоуправляемых транспортных средств. Кроме того, приобретение Mobileye могло бы значительно расширить потенциальную роль Intel в создании технологий автоматического вождения, включая камеры, сенсорные чипы, картографирование дорог, машинное обучение и другое. «Это возможность попасть на рынок, который имеет значительные возможности для роста. Технологии Mobileye очень важны и цена кажется справедливой», - говорит Бетси Ван Хис (Betsy Van Hees), аналитик Loop Capital Markets.