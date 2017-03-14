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Главная страница → Раздел: ПрогрессУровень углекислого газа в атмосфере достиг рекордных значений
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Уровень углекислого газа в атмосфере достиг рекордных значений


Уровень углекислого газа в атмосфере достиг рекордных значений
Фото: AmericaRU.com
За последние два года уровень углекислого газа в атмосфере увеличился беспрецедентными темпами. Это особенно важно, учитывая, что представители администрации Дональда Трампа (Donald Trump) не видят проблемы в том, что климатологи находят крайне тревожным.

Подавляющее большинство ученых во всем мире согласны с тем, что наш климат меняется быстрее, чем когда-либо в истории человечества. Это происходит из-за использования таких видов топлива, как уголь и нефть. Концентрация парниковых газов в атмосфере, измеряемая в миллионных долях углекислого газа, резко возросла с начала промышленной революции в 18 веке. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, в феврале 2017 года содержание углекислого газа в атмосфере превысило 406 пунктов. Ученые также зафиксировали, что с 1900 года средняя температура Земли поднялась примерно на 1,4 градуса по Фаренгейту.
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