Уровень углекислого газа в атмосфере достиг рекордных значений

14 марта 2017 года, 19:00

Фото: AmericaRU.com

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За последние два года уровень углекислого газа в атмосфере увеличился беспрецедентными темпами. Это особенно важно, учитывая, что представители администрации Дональда Трампа (Donald Trump) не видят проблемы в том, что климатологи находят крайне тревожным.Подавляющее большинство ученых во всем мире согласны с тем, что наш климат меняется быстрее, чем когда-либо в истории человечества. Это происходит из-за использования таких видов топлива, как уголь и нефть. Концентрация парниковых газов в атмосфере, измеряемая в миллионных долях углекислого газа, резко возросла с начала промышленной революции в 18 веке. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, в феврале 2017 года содержание углекислого газа в атмосфере превысило 406 пунктов. Ученые также зафиксировали, что с 1900 года средняя температура Земли поднялась примерно на 1,4 градуса по Фаренгейту.