Уровень углекислого газа в атмосфере достиг рекордных значений

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Подавляющее большинство ученых во всем мире согласны с тем, что наш климат меняется быстрее, чем когда-либо в истории человечества. Это происходит из-за использования таких видов топлива, как уголь и нефть. Концентрация парниковых газов в атмосфере, измеряемая в миллионных долях углекислого газа, резко возросла с начала промышленной революции в 18 веке. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, в феврале 2017 года содержание углекислого газа в атмосфере превысило 406 пунктов. Ученые также зафиксировали, что с 1900 года средняя температура Земли поднялась примерно на 1,4 градуса по Фаренгейту.
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