Многие женщины пьют алкоголь на ранних сроках беременности

Фото: AmericaRU.com
В эксперименте приняли участие более 5 тысяч женщин. Около 70 процентов испытуемых сказали, что у них была запланированная беременность. Более половины женщин (55 процентов) заявили, что употребляли алкоголь в течение последних четырех месяцев, а это пришлось на ранние сроки беременности.
Тем не менее, почти все женщины заявили, что они перестали пить через месяц после того, как забеременели, заявили специалисты Университета Вандербильта. «Мы обнаружили, что большинство женщин, независимо от их намерения забеременеть, прекращают употреблять алкоголь или уменьшаю количество, когда узнают о беременности», - пишут ученые.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «Obstetrics & Gynecology».
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