В России женщину с ребёнком забыли на «Колесе обозрения»

Фото: AmericaRU.com
«11 марта 2017 года 29-летняя жительница города Среднеуральска вместе со своим 3-летним сыном решили прокатиться на аттракционе «Колесо обозрения» в Верхней Пышме. В ходе совершения обзорных кругов аттракцион перестал работать и колесо остановилось, при этом женщина и ребёнок оказались в кабинке, расположенной на значительном расстоянии от земли», - рассказали следователи, уточнив, что смотритель отключил аттракцион и ушел.
С трудом женщине удалось дозвониться в организацию, обслуживающую «Колесо обозрения». Там заверили, что смотритель скоро вернётся. Однако этого не произошло. Спустя 50 минут ожидания женщина обратилась по телефону в полицию, которая её и освободила.
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