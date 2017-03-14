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Главная страница → Раздел: В миреВ России женщину с ребёнком забыли на Колесе обозрения
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В России женщину с ребёнком забыли на «Колесе обозрения»


В России женщину с ребёнком забыли на Колесе обозрения
Фото: AmericaRU.com
В российском городе Верхняя Пышма смотритель аттракциона «Колесо обозрения» ушел домой, оставив в кабинке на высоте женщину с маленьким ребёнком. Об этом сообщило управление СК РФ по Свердловской области.

«11 марта 2017 года 29-летняя жительница города Среднеуральска вместе со своим 3-летним сыном решили прокатиться на аттракционе «Колесо обозрения» в Верхней Пышме. В ходе совершения обзорных кругов аттракцион перестал работать и колесо остановилось, при этом женщина и ребёнок оказались в кабинке, расположенной на значительном расстоянии от земли», - рассказали следователи, уточнив, что смотритель отключил аттракцион и ушел.

С трудом женщине удалось дозвониться в организацию, обслуживающую «Колесо обозрения». Там заверили, что смотритель скоро вернётся. Однако этого не произошло. Спустя 50 минут ожидания женщина обратилась по телефону в полицию, которая её и освободила.
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