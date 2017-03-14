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В Украине назвали провокацией участие Евровидении певицы из РФ, нарушавшей украинские законы


В Украине назвали провокацией участие Евровидении певицы из РФ, нарушавшей украинские законы
Фото: AmericaRU.com / eurovision.tv
Советник Министра внутренних дел Украины Антон Геращенко обвинил Кремль в попытке использовать певицу с ограниченными возможностями для разжигания ненависти к Украине. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«В тот день, когда Джамала триумфально победила на Евровидении с песней о притеснении крымских татар в оккупированном Крыму, стало очевидно, что Россия будет мстить и использует этот факт в целях гибридной войны против Украины. У меня нет сомнений, что вопрос подбора кандидатуры от РФ на Евровидение был под жестким контролем Кремля. И там не могли не знать, что Юлия Самойлова была на гастролях в оккупированном Крыму, а значит нарушала законодательство Украины», - заверил советник Авакова.

Он отметил, что украинские силовики в данном случае будут вынуждены исполнить закон: либо вообще не пустить россиянку с 1-й группой инвалидности на свою территорию, либо пустить и арестовать её. «Это будет использовано российской пропагандисткой машиной для раздувания ненависти против нашей страны как на своей территории, так и среди граждан Украины на оккупированной территории. Мол, смотрите девушку с ограниченными физическими возможностями, певицу не пускают в Украину, не давая ей достойно представить Россию на европейском песенном конкурсе», - предупредил Геращенко.

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