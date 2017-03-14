SpaceX отложила запуск Falcon 9 из-за сильного ветра

14 марта 2017 года, 18:20

Фото: AmericaRU.com

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Запуск ракеты Falcon 9 с мощным спутником связи EchoStar был перенесен из-за сильного ветра, связанного с плохими погодными условиями в центральной Флориде.SpaceX планировала запустить ракету в 1:34 утра по восточному времени. Но запуск отменили за 39 минут до старта, когда стало очевидно, что погода не собирается быть благоприятной. Новая дата запуска была объявлена не сразу, но компания сообщила, что, возможно, ракету запустят в четверг.Это будет третий запуск ракеты с тех пор, как в сентябре прошлого года на мысе Канаверал произошел взрыв. Тогда взрыв уничтожил коммерческий спутник, который ракета должна была вывести на орбиту. В заявлении SpaceX говорится, что причиной взрыва стало воспламенение жидкого кислорода во второй ступени. После этого компания успешно запустила 10 коммуникационных спутников Iridium NEXT. Запуск состоялся на авиабазе Ванденберг в Калифорнии.