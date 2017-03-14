Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 11:36 am | Чикаго 10:36 am | Сан-Франциско 8:36 am
Главная страница → Раздел: ЭкономикаОптимизм малого бизнеса находится на рекордно высоком уровне
Экономика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Оптимизм малого бизнеса находится на рекордно высоком уровне


Оптимизм малого бизнеса находится на рекордно высоком уровне
Фото: AmericaRU.com
Согласно данным Национальной федерации независимого бизнеса, в США за последние 43 года индекс делового оптимизма малого бизнеса остается на одной из самых высоких отметок. Вероятно, это происходит из-за ожиданий новых реформ в области здравоохранения и налоговой политики.

В феврале индекс упал на 0,6 процента, и в настоящее время показатель составляет - 105,3. «Наши результаты четко дают понять, что оптимизм резко возрос после выборов, потому что владельцы малого бизнеса ожидают изменений в политике. Устойчивость роста и то, приведет ли он к фактическому экономическому росту, зависит от возможностей Вашингтона. Если обсуждения в области здравоохранения и налоговой политики продолжатся без каких-либо действий, то оптимизм исчезнет», - говорит президент и исполнительный директор Национальной федерации независимого бизнеса Хуанита Дагган (Juanita Duggan).
Читайте также последние новости раздела "Экономика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110861
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
квартира с видом на побережье квартира с видом на побережье
Раздел: Барахолка
Ч&#1105;рное длинное платье (maxi dress) Ч&#1105;рное длинное платье (maxi dress)
Раздел: Адвокаты
Иммиграционный адвокат Андрей Романенко Сан Франциско Иммиграционный адвокат Андрей Романенко Сан Франциско
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 19380 Collins Ave # 1004 Квартира в Санни Айлс Бич, 19380 Collins Ave # 1004
Раздел: Животные
Продаются милые персидские котята персикового окраса Продаются милые персидские котята персикового окраса
Раздел: Медицина
Эффективное лечение псориаза, витилиго Эффективное лечение псориаза, витилиго
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus