Оптимизм малого бизнеса находится на рекордно высоком уровне

14 марта 2017 года, 17:50

Фото: AmericaRU.com

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Согласно данным Национальной федерации независимого бизнеса, в США за последние 43 года индекс делового оптимизма малого бизнеса остается на одной из самых высоких отметок. Вероятно, это происходит из-за ожиданий новых реформ в области здравоохранения и налоговой политики.В феврале индекс упал на 0,6 процента, и в настоящее время показатель составляет - 105,3. «Наши результаты четко дают понять, что оптимизм резко возрос после выборов, потому что владельцы малого бизнеса ожидают изменений в политике. Устойчивость роста и то, приведет ли он к фактическому экономическому росту, зависит от возможностей Вашингтона. Если обсуждения в области здравоохранения и налоговой политики продолжатся без каких-либо действий, то оптимизм исчезнет», - говорит президент и исполнительный директор Национальной федерации независимого бизнеса Хуанита Дагган (Juanita Duggan).