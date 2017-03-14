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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеВремяпрепровождение перед экранами связано с повышенным риском развития диабета у детей
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Времяпрепровождение перед экранами связано с повышенным риском развития диабета у детей


Времяпрепровождение перед экранами связано с повышенным риском развития диабета у детей
Фото: AmericaRU.com
Согласно данным нового исследования, дети, которые проводят больше трех часов в день перед телевизорами, планшетами или смартфонами, подвергаются большему риску развития диабета.

Исследователи обнаружили, что дети, которые смотрят телевизор, играют в видеоигры и используют электронные устройства в течение трех или более часов в день, с большей вероятностью будут иметь более высокие уровни жира в организме и резистентности к инсулину.

Инсулин помогает превращать сахар в энергию, а устойчивость к гормону поджелудочной железы затрудняет регулирование уровня энергии и может привести к диабету. Результаты эксперимента были опубликованы в журнале «British Medical Journal».

Специалисты Университета Лондона в Сейнт Джордж не доказали причинно-следственную связь, но они выявили, что чрезмерное увлечение технологиями указывает на определенные поведенческие привычки, которые приводят к ожирению и увеличивают риск возникновения диабета.
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