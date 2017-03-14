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План Трампа «четвертует» правительство


План Трампа четвертует правительство
Фото: AmericaRU.com
Дональд Трамп (Donald Trump) планирует постепенно оптимизировать работу правительства. Его первый бюджет, который, как ожидается, будет обнародован на этой неделе, станет самой значительной попыткой президента восстановить отношения между федеральной и государственной властью.

«Мы собираемся уменьшить затраты», - сказал Трамп, пообещав, что деятельность правительства станет прозрачной. Кроме того, республиканец подчеркнул свое намерение увеличить военные расходы на 54 миллиарда долларов, а также заявил об увеличении финансирования национальной безопасности – это средства, которые могут быть использованы для ужесточения иммиграционного контроля и строительства стены на границе с Мексикой.

Президент намерен сократить финансирование Госдепартамента, расходы на помощь иностранным государствам и гранты Организации Объединенных Наций. Самое большое сокращение бюджета будет в сфере охраны окружающей среды.
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