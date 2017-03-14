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На США надвигается зимний шторм; 8 тысяч рейсов отменено


На США надвигается зимний шторм; 8 тысяч рейсов отменено
Фото: AmericaRU.com
Вторник обещает быть не самым лучшим днем для путешествий из-за надвигающегося зимнего шторма. В результате непогоды на восточном побережье страны авиакомпании отменили более 8 тысяч рейсов.

Компании-перевозчики заблаговременно отменили 5300 рейсов, передает FlightAware, занимающаяся отслеживанием полетов. Кроме того, еще 200 рейсов были отменены во вторник по состоянию на 9 часов утра по восточному времени. Вероятно, это число продолжит расти, даже если количество осадков в Филадельфии и Вашингтоне будет ниже прогнозируемого. В трех крупных аэропортах Нью-Йорка были отменены почти все рейсы. Аналогичная ситуация в Бостоне и Балтиморе, где большинство рейсов были отменены еще в понедельник.

«Мы ожидаем, что число отмененных рейсов значительно вырастет в среду утром, когда авиакомпании вернутся к работе в режиме онлайн», - заявил генеральный директор FlightAware Дэниел Бейкер (Daniel Baker). От погодных условий зависит, как скоро аэропорты возобновят работу. По данным Национальной метеорологической службы, количество осадков достигнет отметки 60 сантиметров.
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