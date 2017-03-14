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Главная страница → Раздел: УкраинаТымчук предупредил о возможных терактах в Белгородской области РФ
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Тымчук предупредил о возможных терактах в Белгородской области РФ


Тымчук предупредил о возможных терактах в Белгородской области РФ
Фото: AmericaRU.com / Скриншот видео
По заказу российских спецслужб сепаратисты Донбасса распространяют фейк о подготовке украинцев к терактам на территории РФ – в Белгородской области. Есть опасение, что россияне сами попытаются реализовать данный дискредитирующий сценарий. Об этом сообщил украинский депутат Дмитрий Тымчук.

Он напомнил, что на днях боевики «ДНР» обнародовали видеоролик допроса некоего военнослужащего, представившегося майором ВСУ Сергеем Иванчуком. «Из «признаний»: украинский спецназ проводит диверсии не только в ОРДЛО (оккупированные районы Донбасса – ред.), но и в Белгородской области России», - рассказал Тымчук, отметив, что это заявление весьма опасно, так как может свидетельствовать о планах россиян совершить теракт самим и «повесить» его на украинцев.

«Довольно лихо ФСБ решила из этого... сделать конфетку для Гааги. Теперь на месте жителей Белгородской области РФ я бы серьезно напрягся: судя по всему, ФСБ взялась за дело серьезно, и какое количество белгородцев взлетит в воздух в ближайшее время в результате фээсбэшного теракта – остается только догадываться. Ясно, что для осуществления новой «идеи фикс» Путина – обвинить Украину в терроризме, - он не остановится ни перед какими террористическими методами. Даже если придется катать в лифте и жечь «Шмелями» уже не дурачков из «ЛДНР», а граждан на собственной территории», - предупредил депутат.

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