Тымчук предупредил о возможных терактах в Белгородской области РФ

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Он напомнил, что на днях боевики «ДНР» обнародовали видеоролик допроса некоего военнослужащего, представившегося майором ВСУ Сергеем Иванчуком. «Из «признаний»: украинский спецназ проводит диверсии не только в ОРДЛО (оккупированные районы Донбасса – ред.), но и в Белгородской области России», - рассказал Тымчук, отметив, что это заявление весьма опасно, так как может свидетельствовать о планах россиян совершить теракт самим и «повесить» его на украинцев.
«Довольно лихо ФСБ решила из этого... сделать конфетку для Гааги. Теперь на месте жителей Белгородской области РФ я бы серьезно напрягся: судя по всему, ФСБ взялась за дело серьезно, и какое количество белгородцев взлетит в воздух в ближайшее время в результате фээсбэшного теракта – остается только догадываться. Ясно, что для осуществления новой «идеи фикс» Путина – обвинить Украину в терроризме, - он не остановится ни перед какими террористическими методами. Даже если придется катать в лифте и жечь «Шмелями» уже не дурачков из «ЛДНР», а граждан на собственной территории», - предупредил депутат.
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