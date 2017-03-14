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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеДетские коляски, кроватки и игрушки становятся причиной тысяч травм детей ежегодно
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Детские коляски, кроватки и игрушки становятся причиной тысяч травм детей ежегодно


Детские коляски, кроватки и игрушки становятся причиной тысяч травм детей ежегодно
Фото: AmericaRU.com
По оценкам американских педиатров, за 20 лет около 1,4 миллиона детей в возрасте до 3 лет попадали в отделения скорой помощи из-за травм, связанных с детскими колясками, кроватками и прочими подобными изделиями. В период с 1991 по 2011 год среднее количество травм составило 66 тысяч.

Исследование опубликовано в журнале Pediatrics. Анализ показал, что наиболее опасны для здоровья детей детские игрушки, автомобильные сидения и слинги. Также большое количество малышей получают раны от контакта с кроватками и матрасами, колясками и ходунками, детскими тренажерами и погремушками. Около 80% травм связано с падением ребенка. Более половины всех травм произошло в течение первого года жизни, причем самая высокая доля среди детей в возрасте от 6 месяцев до 11 месяцев (35,5%). Около 87% травм произошло дома.

Специалисты Центра исследований травматизма использовали данные Национальной системы электронного надзора за травматизмом, базы данных Комиссии США по безопасности потребительских товаров.
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