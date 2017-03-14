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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеРеспубликанцы хотят принять правило, по которому работодатель может затребовать у работника личные данные о здоровье
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Республиканцы хотят принять правило, по которому работодатель может затребовать у работника личные данные о здоровье


Республиканцы хотят принять правило, по которому работодатель может затребовать у работника личные данные о здоровье
Фото: AmericaRU.com
Члены Республиканской партии в Конгрессе предлагают законопроект, направленный на то, чтобы облегчить компаниям сбор медицинских и генетических данные о рабочих и их семьях. Это включает такую информацию, как вес, кровяное давление, риск заболевания раком и многое другое.

В случае, если работники будут отказываться от программ
оздоровления на работе, законопроект предусматривает введение штрафов. План «Закона о программах оздоровления работников», внесенный республиканкой Вирджинией Фокс (Virginia Foxx), председателем комитета Палаты представителей по образованию и трудовым ресурсам, также повышает финансовые затраты для тех, кто не попадает в оздоровительную программу.

Законопроект, который рассматривается другими комитетами Палаты представителей и еще не был рассмотрен Сенатом, уже вызвал ожесточенное сопротивление со стороны широкого круга групп защитников прав и неприкосновенности частной жизни. Критики утверждают, что это подрывает существующие законы, направленные на защиту личной медицинской информации человека от использования работодателем и другими лицами.
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