Республиканцы хотят принять правило, по которому работодатель может затребовать у работника личные данные о здоровье

14 марта 2017 года, 14:25

Фото: AmericaRU.com

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Члены Республиканской партии в Конгрессе предлагают законопроект, направленный на то, чтобы облегчить компаниям сбор медицинских и генетических данные о рабочих и их семьях. Это включает такую информацию, как вес, кровяное давление, риск заболевания раком и многое другое.В случае, если работники будут отказываться от программоздоровления на работе, законопроект предусматривает введение штрафов. План «Закона о программах оздоровления работников», внесенный республиканкой Вирджинией Фокс (Virginia Foxx), председателем комитета Палаты представителей по образованию и трудовым ресурсам, также повышает финансовые затраты для тех, кто не попадает в оздоровительную программу.Законопроект, который рассматривается другими комитетами Палаты представителей и еще не был рассмотрен Сенатом, уже вызвал ожесточенное сопротивление со стороны широкого круга групп защитников прав и неприкосновенности частной жизни. Критики утверждают, что это подрывает существующие законы, направленные на защиту личной медицинской информации человека от использования работодателем и другими лицами.