Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 5:36 am | Чикаго 4:36 am | Сан-Франциско 2:36 am
Главная страница → Раздел: ПрогрессЗвезда замечена в 30-минутном орбитальном танце с черной дырой
Прогресс
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Звезда замечена в 30-минутном «орбитальном танце» с черной дырой


Звезда замечена в 30-минутном орбитальном танце с черной дырой
Фото: AmericaRU.com
Астрономы обнаружили на орбите черно дыры 47 Tucanae звезду, которая имеет орбиту продолжительностью 30 минут, сообщают специалисты NASA и университета Альберты.

Это самая близкая к черной дыре звезда из когда-либо замеченных. Она обращается вокруг черной дыры дважды за час, при этом она находится на расстоянии в 2,5 раза ближе, чем от Земли до Луны. По словам исследователей, открытие этой звезды, белого карлика, - части двойной системы, наводит на мысль о том, что этот «орбитальный танец» может быть самым «плотным» во Вселенной.

Система была открыта два года назад. Белый карлик, который почти полностью состоит из тяжелых частиц, разрывается на части рядом с черной дырой. Дуэт находится в шаровом скоплении Тукана в нашей галактике - в 14 800 световых лет от Земли.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110847
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Барахолка
Deluxe bassinet delta $45 Deluxe bassinet delta $45
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 17125 N BAY RD # Квартира в Санни Айлс, 17125 N BAY RD #
Раздел: Животные
Брутальный вислоухий шотландец ищет невесту! Брутальный вислоухий шотландец ищет невесту!
Раздел: Квартиры - продам
квартира с видом на побережье квартира с видом на побережье
Раздел: Квартиры - продам
продается прекрасная квартира во Флориде продается прекрасная квартира во Флориде
Раздел: Квартиры - сдам
По удобной цене. По удобной цене.
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus