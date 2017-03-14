Звезда замечена в 30-минутном «орбитальном танце» с черной дырой

Фото: AmericaRU.com
Это самая близкая к черной дыре звезда из когда-либо замеченных. Она обращается вокруг черной дыры дважды за час, при этом она находится на расстоянии в 2,5 раза ближе, чем от Земли до Луны. По словам исследователей, открытие этой звезды, белого карлика, - части двойной системы, наводит на мысль о том, что этот «орбитальный танец» может быть самым «плотным» во Вселенной.
Система была открыта два года назад. Белый карлик, который почти полностью состоит из тяжелых частиц, разрывается на части рядом с черной дырой. Дуэт находится в шаровом скоплении Тукана в нашей галактике - в 14 800 световых лет от Земли.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
- Океаны Земли нагреваются на 13% быстрее, чем считалось ранее →
- Будущие колонисты Марса имеют большую опасность развития лейкемии →
- НАСА нашло давно потерянный индийский спутник →
- Дальние радиосигналы в космосе могут быть признаком «чужих» путешественников →
- На Марсе можно растить картофель →
- Некоторые неандертальцы были вегетарианцами →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110847
http://www.americaru.com/news/110847