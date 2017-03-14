Звезда замечена в 30-минутном «орбитальном танце» с черной дырой

14 марта 2017 года, 13:40

Фото: AmericaRU.com

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Астрономы обнаружили на орбите черно дыры 47 Tucanae звезду, которая имеет орбиту продолжительностью 30 минут, сообщают специалисты NASA и университета Альберты.Это самая близкая к черной дыре звезда из когда-либо замеченных. Она обращается вокруг черной дыры дважды за час, при этом она находится на расстоянии в 2,5 раза ближе, чем от Земли до Луны. По словам исследователей, открытие этой звезды, белого карлика, - части двойной системы, наводит на мысль о том, что этот «орбитальный танец» может быть самым «плотным» во Вселенной.Система была открыта два года назад. Белый карлик, который почти полностью состоит из тяжелых частиц, разрывается на части рядом с черной дырой. Дуэт находится в шаровом скоплении Тукана в нашей галактике - в 14 800 световых лет от Земли.