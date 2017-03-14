Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 5:36 am | Чикаго 4:36 am | Сан-Франциско 2:36 am
Главная страница → Раздел: ПрогрессОкеаны Земли нагреваются на 13% быстрее, чем считалось ранее
Прогресс
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Океаны Земли нагреваются на 13% быстрее, чем считалось ранее


Океаны Земли нагреваются на 13% быстрее, чем считалось ранее
Фото: AmericaRU.com
Новые исследования позволили подсчитать, насколько Земля нагрелась за последние 56 лет. Человеческая деятельность с использованием ископаемых видов топлива, приносит много пользы, но имеет также нежелательные побочные эффекты об выбросов углеводорода в атмосферу. Как оказалось, по этой же причине вода в океанах нагревается намного сильнее, чем предполагалось ранее.

Более 90% тепла накапливается в океанах, и, следовательно, самые важные измерения глобального потепления также нужно проводить в океанах. Начиная с 2005 года, был внедрен новый тип сенсорного измерения температуры воды - система Argo. Эти датчики-поплавки (всего их около 3500) распределены по океанам, где они собирают данные о температуре на глубине до 2000 метров.

В статье, опубликованной Science Advances, показаны выводы анализа, основанного на данных этой системы. Это позволило оценить масштабы глобального потепления с 1960 по 2015 год. Оказалось, что в последние годы вода в океанах нагревается на 13% быстрее, чем считалось до этого.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110845
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
красиво обустроенная квартира с замечательными видами красиво обустроенная квартира с замечательными видами
Раздел: Квартиры - сдам
40$ - Экономьте с нами 40$ - Экономьте с нами
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с видом на океан продается квартира с видом на океан
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 17150 N BAY ROAD # 2221 Квартира в Санни Айлс Бич, 17150 N BAY ROAD # 2221
Раздел: Животные
экзотические саванны f1 и сервала котята доступные экзотические саванны f1 и сервала котята доступные
Раздел: Квартиры - продам
310 000$ 95кв/м 310 000$ 95кв/м
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus