Океаны Земли нагреваются на 13% быстрее, чем считалось ранее

14 марта 2017 года, 13:05

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Новые исследования позволили подсчитать, насколько Земля нагрелась за последние 56 лет. Человеческая деятельность с использованием ископаемых видов топлива, приносит много пользы, но имеет также нежелательные побочные эффекты об выбросов углеводорода в атмосферу. Как оказалось, по этой же причине вода в океанах нагревается намного сильнее, чем предполагалось ранее.Более 90% тепла накапливается в океанах, и, следовательно, самые важные измерения глобального потепления также нужно проводить в океанах. Начиная с 2005 года, был внедрен новый тип сенсорного измерения температуры воды - система Argo. Эти датчики-поплавки (всего их около 3500) распределены по океанам, где они собирают данные о температуре на глубине до 2000 метров.В статье, опубликованной Science Advances, показаны выводы анализа, основанного на данных этой системы. Это позволило оценить масштабы глобального потепления с 1960 по 2015 год. Оказалось, что в последние годы вода в океанах нагревается на 13% быстрее, чем считалось до этого.