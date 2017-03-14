Океаны Земли нагреваются на 13% быстрее, чем считалось ранее

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Более 90% тепла накапливается в океанах, и, следовательно, самые важные измерения глобального потепления также нужно проводить в океанах. Начиная с 2005 года, был внедрен новый тип сенсорного измерения температуры воды - система Argo. Эти датчики-поплавки (всего их около 3500) распределены по океанам, где они собирают данные о температуре на глубине до 2000 метров.
В статье, опубликованной Science Advances, показаны выводы анализа, основанного на данных этой системы. Это позволило оценить масштабы глобального потепления с 1960 по 2015 год. Оказалось, что в последние годы вода в океанах нагревается на 13% быстрее, чем считалось до этого.
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