Facebook запрещает использовать данные для слежки за пользователями

Фото: AmericaRU.com
Facebook заявляет, что принял меры против разработчиков, которые создавали или продавали инструменты, предназначенные для наблюдения за пользователями соцсети. Осенью прошлого года Американский союз гражданских свобод получил информацию о том, что Facebook и Instagram предоставляли пользователям доступ к Geofeedia, который осуществляет мониторинг за людьми. Данные Geofeedi передавались правоохранителям или продавались.
Ранее у Facebook не было внутренней политики, специально запрещающей разработчикам брать данные пользователя для наблюдения. Теперь такие правила введены.
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