Facebook запрещает использовать данные для слежки за пользователями

14 марта 2017 года, 12:35

Фото: AmericaRU.com

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Facebook запрещает разработчикам использовать огромный объем данных, которые собираются в социальной сети, для наблюдения за пользователями. Это включает также информацию о протестах и активистах различных демонстраций.Facebook заявляет, что принял меры против разработчиков, которые создавали или продавали инструменты, предназначенные для наблюдения за пользователями соцсети. Осенью прошлого года Американский союз гражданских свобод получил информацию о том, что Facebook и Instagram предоставляли пользователям доступ к Geofeedia, который осуществляет мониторинг за людьми. Данные Geofeedi передавались правоохранителям или продавались.Ранее у Facebook не было внутренней политики, специально запрещающей разработчикам брать данные пользователя для наблюдения. Теперь такие правила введены.