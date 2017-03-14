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Facebook запрещает использовать данные для слежки за пользователями


Facebook запрещает использовать данные для слежки за пользователями
Фото: AmericaRU.com
Facebook запрещает разработчикам использовать огромный объем данных, которые собираются в социальной сети, для наблюдения за пользователями. Это включает также информацию о протестах и активистах различных демонстраций.

Facebook заявляет, что принял меры против разработчиков, которые создавали или продавали инструменты, предназначенные для наблюдения за пользователями соцсети. Осенью прошлого года Американский союз гражданских свобод получил информацию о том, что Facebook и Instagram предоставляли пользователям доступ к Geofeedia, который осуществляет мониторинг за людьми. Данные Geofeedi передавались правоохранителям или продавались.

Ранее у Facebook не было внутренней политики, специально запрещающей разработчикам брать данные пользователя для наблюдения. Теперь такие правила введены.
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