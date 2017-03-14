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Главная страница → Раздел: НекрологУмерла автор детских фильмов и книг Эми Краузе Розенталь
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Умерла автор детских фильмов и книг Эми Краузе Розенталь


Умерла автор детских фильмов и книг Эми Краузе Розенталь
Фото: AmericaRU.com
В возрасте 51 года в Чикаго умерла автор популярных детских книг и фильмов Эми Краузе Розенталь (Amy Krouse Rosenthal). Причиной смерти писательницы и публичного оратора стала борьба с раком яичников.

Рак был диагностирован у нее в сентябре 2015 года, сообщила агент писательницы Эми Реннерт. Одна из последних колонок Розенталь в «Таймс» о современной любви, посвященная ее мужу, за которым она была замужем26 лет, была прочитана в интернете более 4,5 миллионов раз.

«Я хочу больше времени с Джейсоном, - писала она. - Я хочу больше времени со своими детьми. Я хочу больше времени, чтобы потягивать мартини в джаз-клубе «Зеленая мельница» в четверг вечером. Но этого не произойдет. Наверное, у меня осталось всего несколько дней, чтобы оставаться человеком на этой планете».

С 2005 года Эми Розенталь написала 28 энергичных детских иллюстрированных книг, две книги мемуаров, выпустила несколько короткометражных фильмов и роликов на YouTube, которые она назвала социальными экспериментами.
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