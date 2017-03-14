CBS снимает сериал о юном Шелдоне из «Теории Большого взрыва»

Фото: AmericaRU.com / kinopoisk.ru
Ситком с получасовыми сериями покажет 9-летнего Шелдона Купера, который живет со своей семьей в Восточном Техасе. Мальчик-гений вынужден существовать с обычными людьми и ходить в среднюю школу.
Маму Шелдона, скорее всего, сыграет Зои Перри. Также в сериале будут заняты Ланс Барбер, Рейган Реворд и Монтана Джордан.
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