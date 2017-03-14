Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:06 am | Чикаго 3:06 am | Сан-Франциско 1:06 am
Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесCBS снимает сериал о юном Шелдоне из Теории Большого взрыва
Культура/Шоу-бизнес
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

CBS снимает сериал о юном Шелдоне из «Теории Большого взрыва»


CBS снимает сериал о юном Шелдоне из Теории Большого взрыва
Фото: AmericaRU.com / kinopoisk.ru
Канал CBS официально подтвердил, что начались съемки нового проекта «Молодой Шелдон» о юных годах главного героя «Теории Большого взрыва». Новый телепроект покажет время, когда сформировался необычный характер персонажа Джима Парсонса (Jim Parsons).

Ситком с получасовыми сериями покажет 9-летнего Шелдона Купера, который живет со своей семьей в Восточном Техасе. Мальчик-гений вынужден существовать с обычными людьми и ходить в среднюю школу.

Маму Шелдона, скорее всего, сыграет Зои Перри. Также в сериале будут заняты Ланс Барбер, Рейган Реворд и Монтана Джордан.
Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110839
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
Палм Кост, Флорида, Дом 4 спальни $170,000 Палм Кост, Флорида, Дом 4 спальни $170,000
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 17125 N BAY RD # Квартира в Санни Айлс, 17125 N BAY RD #
Раздел: Требуются
В салон красоты требуются стилисты В салон красоты требуются стилисты
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 100 BAYVIEW DR Квартира в Санни Айлс, 100 BAYVIEW DR
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с видом на водный канал во Флориде продается квартира с видом на водный канал во Флориде
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 18001 COLLINS AV # 1017 Квартира в Санни Айлс Бич, 18001 COLLINS AV # 1017
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus