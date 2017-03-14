CBS снимает сериал о юном Шелдоне из «Теории Большого взрыва»

14 марта 2017 года, 11:50

Фото: AmericaRU.com / kinopoisk.ru

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Канал CBS официально подтвердил, что начались съемки нового проекта «Молодой Шелдон» о юных годах главного героя «Теории Большого взрыва». Новый телепроект покажет время, когда сформировался необычный характер персонажа Джима Парсонса (Jim Parsons).Ситком с получасовыми сериями покажет 9-летнего Шелдона Купера, который живет со своей семьей в Восточном Техасе. Мальчик-гений вынужден существовать с обычными людьми и ходить в среднюю школу.Маму Шелдона, скорее всего, сыграет Зои Перри. Также в сериале будут заняты Ланс Барбер, Рейган Реворд и Монтана Джордан.