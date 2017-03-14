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Житель Миннесоты много лет скрывал, что нацистским командиром


Житель Миннесоты много лет скрывал, что нацистским командиром
Фото: AmericaRU.com
Польша добивается ареста и экстрадиции жителя Миннесоты Майкла Каркоца (Michael Karkoc), поскольку он был узнан как один из нацистских командиров.

Польские власти подтвердили, что будут пытаться экстрадировать человека из Миннесоты по имени Майкл Каркоц, подозреваемого в нацистском командовании. Его обвиняют, что совершил преступления против человечества во время Второй мировой войны, и срока давности для этого нет.

Институт национальной памяти (IPN) заявляет, что мужчина подозревается в организации убийства 44 поляков в 1944 году в восточной Польше, когда он был командиром нацистского легиона самообороны под эгидой СС. В результате этого распоряжения несколько деревень, в том числе Хланёв и Владыславин, были подожжены, здания разрушены, десятки людей были убиты. Архивные материалы СС также косвенно доказывают, что Каркоц и его подразделение сыграли свою роль в Варшавском восстании 1944 года, в ходе которого нацисты сражались с поляков, которые пытались вытеснить немецких оккупантов.

Американские журналисты идентифицировали обвиняемого - 98-летнего Майкла Каркока из Миннеаполиса, хотя польские власти не обнародовали настоящего имени.
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