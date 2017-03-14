Житель Миннесоты много лет скрывал, что нацистским командиром

14 марта 2017 года, 11:20

Фото: AmericaRU.com

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Польша добивается ареста и экстрадиции жителя Миннесоты Майкла Каркоца (Michael Karkoc), поскольку он был узнан как один из нацистских командиров.Польские власти подтвердили, что будут пытаться экстрадировать человека из Миннесоты по имени Майкл Каркоц, подозреваемого в нацистском командовании. Его обвиняют, что совершил преступления против человечества во время Второй мировой войны, и срока давности для этого нет.Институт национальной памяти (IPN) заявляет, что мужчина подозревается в организации убийства 44 поляков в 1944 году в восточной Польше, когда он был командиром нацистского легиона самообороны под эгидой СС. В результате этого распоряжения несколько деревень, в том числе Хланёв и Владыславин, были подожжены, здания разрушены, десятки людей были убиты. Архивные материалы СС также косвенно доказывают, что Каркоц и его подразделение сыграли свою роль в Варшавском восстании 1944 года, в ходе которого нацисты сражались с поляков, которые пытались вытеснить немецких оккупантов.Американские журналисты идентифицировали обвиняемого - 98-летнего Майкла Каркока из Миннеаполиса, хотя польские власти не обнародовали настоящего имени.