Пограничники теперь имеют право проверять мобильные телефоны американцев

14 марта 2017 года, 10:55

Фото: AmericaRU.com

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Сотрудники пограничных контрольно-пропускных пунктов в США теперь имеют право потребовать доступ к записям в смартфонам и аккаунтам социальных сетей не только иностранных граждан, но и граждан США.В частности, пара из Нью-Йорка Акрам Шейби и Келли Маккормик после возвращения в Америку из поездки в Торонто столкнулись с проблемами на таможне. Их продержали около 2 часов на границе, потребовав пароли от мобильных устройств. «Это казалось грубым нарушением наших прав», - отметил Шейби, 23-летний кинорежиссер, родившийся и выросший в Нью-Йорке. Он и Маккормик подчинились, и их телефоны были обысканы.Американские граждане повсеместно заявляют, что таможенники и пограничники в аэропортах и пограничных пунктах требуют, чтобы люди передавали свои телефоны и пароли для разблокирования.