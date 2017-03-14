Пограничники теперь имеют право проверять мобильные телефоны американцев

Фото: AmericaRU.com
В частности, пара из Нью-Йорка Акрам Шейби и Келли Маккормик после возвращения в Америку из поездки в Торонто столкнулись с проблемами на таможне. Их продержали около 2 часов на границе, потребовав пароли от мобильных устройств. «Это казалось грубым нарушением наших прав», - отметил Шейби, 23-летний кинорежиссер, родившийся и выросший в Нью-Йорке. Он и Маккормик подчинились, и их телефоны были обысканы.
Американские граждане повсеместно заявляют, что таможенники и пограничники в аэропортах и пограничных пунктах требуют, чтобы люди передавали свои телефоны и пароли для разблокирования.
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