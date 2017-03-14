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Главная страница → Раздел: УкраинаВ Нацбанке Украины заверили, что введут санкции против российских банков
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В Нацбанке Украины заверили, что введут санкции против российских банков


В Нацбанке Украины заверили, что введут санкции против российских банков
Фото: AmericaRU.com / sberbank.com
Уже в конце этой недели Нацбанк Украины может ввести санкции против российского государственного «Сбербанка», согласившегося обслуживать клиентов с «паспортами» «ДНР/ЛНР». Об этом в эфире телеканала ZIK сообщил член совета НБУ Василий Фурман.

«НБУ введет санкции против российских банков. Можете даже не думать», - заявил украинец, отметив, что такое решение будет принято только после соответствующего указа украинского Совбеза. Со слов Фурмана, этом может произойти уже в конце этой неделе.

Вместе с тем, представитель Нацбанка напомнил, что значительная часть украинцев (около 1,2 миллиона) держат свои деньги в российском «Сбербанке». Он призвал к «взвешенным» санкциям, которые нанесут украинцам минимальный ущерб.

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