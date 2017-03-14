Законопроект о здравоохранении оставит 24 миллиона американцев без страховки

14 марта 2017 года, 10:25

Фото: AmericaRU.com

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Порядка 24 миллионов жителей США останутся незастрахованными в случае принятия нового закона о здравоохранении. Но этом позволит сэкономить 337 миллионов долларов из бюджета Соединенных Штатов, говорится в докладе Бюджетной комиссии Конгресса.План Республиканской партии, который заменит закон о доступном медицинском обслуживании (его называли Obamacare), увеличит число людей, не имеющих медицинской страховки, на 24 миллиона к 2026 году, но сократит дефицит федерального бюджета за это время. Законопроект столкнулся с массовой критикой со стороны медицинских работников, некоторых консерваторов и демократов.Том Прайс (Tom Price), министр здравоохранения и социальных служб, заявляет, что выводы комиссии неверны. «Мы решительно не согласны с отчетом, который был опубликован», - отметил Прайс. Он предположил, что доклад предлагает неполную картину, поскольку не учитывает меры регулирования и многоступенчатую стратегию республиканцев.