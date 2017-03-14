В России растёт доля «приличных людей» с ВИЧ

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«Еще несколько лет назад среднестатистическим носителем ВИЧ-инфекции был человек, потребляющий в день две - три дозы героина. Сейчас - это предприниматели, служащие, домохозяйки, студенты, военнослужащие - приличные люди», - рассказал учёный.
Он объяснил такую тенденцию увеличением количества передачи инфекции половым путём. Так, за последние 6 месяцев 2016 года 52,8% случаев заражения приходятся на использование нестерильных шприцов, 44,6% - на незащищённый секс, 1,1% - от матери к ребёнку. «ВИЧ проявляется не сразу, плюс статистика несколько запаздывает, поэтому считаю, что в настоящий момент число зараженных ВИЧ наркоманов и приличных людей уже сравнялось. Это означает, что и приличные люди под угрозой», - предупредил Семёнов, отметив, что, по последним данным, в РФ официально зарегистрирован 1,062 миллион носителей ВИЧ.
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