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В России растёт доля «приличных людей» с ВИЧ


В России растёт доля приличных людей с ВИЧ
Фото: AmericaRU.com
С годами в России кардинально поменялся портрет среднестатистического ВИЧ-носителя. Теперь это не наркоман, а обычный законопослушный человек: предприниматель, служащий, студент. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на заведующего лабораторией иммунологии и вирусологии ВИЧ-инфекции НИИ Пастера Семенова Александра.

«Еще несколько лет назад среднестатистическим носителем ВИЧ-инфекции был человек, потребляющий в день две - три дозы героина. Сейчас - это предприниматели, служащие, домохозяйки, студенты, военнослужащие - приличные люди», - рассказал учёный.

Он объяснил такую тенденцию увеличением количества передачи инфекции половым путём. Так, за последние 6 месяцев 2016 года 52,8% случаев заражения приходятся на использование нестерильных шприцов, 44,6% - на незащищённый секс, 1,1% - от матери к ребёнку. «ВИЧ проявляется не сразу, плюс статистика несколько запаздывает, поэтому считаю, что в настоящий момент число зараженных ВИЧ наркоманов и приличных людей уже сравнялось. Это означает, что и приличные люди под угрозой», - предупредил Семёнов, отметив, что, по последним данным, в РФ официально зарегистрирован 1,062 миллион носителей ВИЧ.

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