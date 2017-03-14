В России по запросу Украины задержали чемпиона мира по кикбоксингу

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«Cотрудниками НЦБ Интерпола МВД России и ГУУР МВД России по запросу компетентных органов Украины задержан гражданин Грузии Иракли Гвинджилия, приговоренный Житомирским судом Украины к 3 годам лишения свободы за совершение кражи», - сообщила представительница российского силового ведомства Ирина Вовк.
Отметим, что в Украине Гвинджилию обвиняют в краже денег. По версии следствия, в марте 2012 года спортсмен обокрал одного из посетителей кафе на автозаправочной станции, после чего скрылся в России. Примечательно, что грузин совершал аналогичные преступления и на территории РФ. Так, его уличили в краже 70 тысяч рублей у помощника главы российской Либерально-демократической партии, отдыхавшего в кафе.
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