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Главная страница → Раздел: УкраинаВ России по запросу Украины задержали чемпиона мира по кикбоксингу
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В России по запросу Украины задержали чемпиона мира по кикбоксингу


В России по запросу Украины задержали чемпиона мира по кикбоксингу
Фото: AmericaRU.com / Скриншот видео
В столице России по запросу украинской стороны был арестован четырёхкратный чемпион мира по кикбоксингу грузин Ираклий Гвинджилия. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

«Cотрудниками НЦБ Интерпола МВД России и ГУУР МВД России по запросу компетентных органов Украины задержан гражданин Грузии Иракли Гвинджилия, приговоренный Житомирским судом Украины к 3 годам лишения свободы за совершение кражи», - сообщила представительница российского силового ведомства Ирина Вовк.

Отметим, что в Украине Гвинджилию обвиняют в краже денег. По версии следствия, в марте 2012 года спортсмен обокрал одного из посетителей кафе на автозаправочной станции, после чего скрылся в России. Примечательно, что грузин совершал аналогичные преступления и на территории РФ. Так, его уличили в краже 70 тысяч рублей у помощника главы российской Либерально-демократической партии, отдыхавшего в кафе.

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