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Главная страница → Раздел: В миреХакер №1 тесно связан с российскими спецслужбами, - СМИ
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«Хакер №1» тесно связан с российскими спецслужбами, - СМИ


Хакер №1 тесно связан с российскими спецслужбами, - СМИ
Фото: AmericaRU.com
Самый разыскиваемый кибер-преступник мира 33-летний Евгений Богачёв, за помощь в поимке которого ФБР обещает рекордное вознаграждение в 3 миллиона долларов, вероятно сотрудничает с Федеральной службой безопасности РФ. Об этом сообщило издание The New York Times.

Богачёв попал в «черный список» ФБР, создав вредоносное программное обеспечение «GameOverZeuS». С помощью него россиянин получил беспрепятственный доступ к конфиденциальным данным более миллиона американцев, в частности, к их банковским счетам. «Вирус был способен обойти самые передовые меры безопасности банков, быстро опустошать счета и переводить деньги за границу через сеть посредников – так называемых «денежных мулов». Представители ФБР утверждают, что это была самая сложная онлайн-схема воровства, с которой им доводилось сталкиваться в течении многих лет», - сообщили журналисты, отметив, что благодаря этой схеме россиянин с подельниками похитили по меньшей мере 100 миллионов долларов.

Когда преступная схема Богачёва была вскрыта, россиянин быстро бежал на родину и осел в провинциальном курортном городке Анапе. Многочисленные запросы американцев к властям РФ о выдаче кибер-преступника каждый раз встречали отказ.

Такую несговорчивость американцы объясняют возможным сотрудничеством «хакера№1» с российскими спецслужбами. «Вредоносное программное обеспечение Богачёва создало для российского разведывательного сообщества неограниченные возможности для шпионажа. В то время, как Богачёв опустошал банковские счета, российские власти смотрели ему через плечо, выискивая во взломанных компьютерах нужные им файлы и электронные письма. По сути, используя кибер-криминальные схемы, они избавляли себя от тяжелой работы – взлома компьютеров», - отметили в NYT. Так, по данным американских спецслужб, с компьютеров, заражённых «GameOverZeuS» были зафиксированы попытки хакеров получить доступ к секретной военной и разведывательной информации в США.

Доказательством сотрудничества преступника со спецслужбами также служит тот факт, что Богачёв на ряду с 4 сотрудники Главного разведуправления РФ оказался в «черном списке» лиц, против которых экс-президент Обама ввёл санкции по факту их вмешательства в президентские выборы в США.

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