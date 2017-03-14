ЕС продлил санкции против агрессивной России

Фото: AmericaRU.com
«Совет ЕС ещё на 6 месяцев продлил действие санкций, введённых в ответ на нанесение ущерба, а также создание угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», - сообщили представители Совета, отметив, что меры продлены до 15 сентября 2017 года.
В ведомстве уточнили, что вычеркнули из своего санкционного списка имена 2 умерших человек. Теперь нём находятся 150 человек и 37 организаций, причастных к аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.
Читайте также: В ЕС заверили, что в Европе санкции против РФ останутся в силе даже в случае их отмены в США.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
- Украинцы могут не пустить на Евровидение представительницу России – Самойлову →
- На Донбассе мать закопала младенца на чужом огороде →
- По приказу ФСБ в «ДНР/ЛНР» активно ищут «украинских диверсантов», - ИС →
- Украинцы усилили меры безопасности на Донбассе из-за угрозы терактов →
- В Донецке умер один из основателей сепаратисткой «ДНР» →
- Россияне определились с артистом, который отправится в Киев на Евровидение →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110823
http://www.americaru.com/news/110823