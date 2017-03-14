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Главная страница → Раздел: УкраинаЕС продлил санкции против агрессивной России
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ЕС продлил санкции против агрессивной России


ЕС продлил санкции против агрессивной России
Фото: AmericaRU.com
Совет Евросоюза в очередной раз на полгода продлил санкции против России и поддерживаемых ею сепаратистов Донбасса. Об этом сообщила пресс-служба европейского ведомства.

«Совет ЕС ещё на 6 месяцев продлил действие санкций, введённых в ответ на нанесение ущерба, а также создание угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», - сообщили представители Совета, отметив, что меры продлены до 15 сентября 2017 года.

В ведомстве уточнили, что вычеркнули из своего санкционного списка имена 2 умерших человек. Теперь нём находятся 150 человек и 37 организаций, причастных к аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.

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