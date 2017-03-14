В Екатеринбурге школьница устроила поножовщину прямо в лицее

Фото: AmericaRU.com
Инцидент произошел утром 13 марта в одном из лицеев Екатеринбурга. 8-классница в ходе ссоры со сверстницей достала нож и нанесла девочке несколько ударов – в шею и грудь. Пострадавшую немедленно госпитализировали. О состоянии её здоровья пока не сообщается. Однако, по всей видимости, её травмы не тяжёлые, так как по данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
«В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента. Следствием рассматриваются и проверяются несколько версий произошедшего, в том числе, личная неприязнь, проводятся допросы свидетелей, проведён осмотр места происшествия. Также в ходе следствия будет проведена судебная медицинская экспертиза пострадавшей девушки в целях определения степени тяжести вреда её здоровью. Истребуется характеризующий материал в отношении подозреваемой и потерпевшей девушек», - уточнили в СК.
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