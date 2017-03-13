Как президентство Трампа повлияет на иностранных туристов в 2017 году

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По прогнозам, в этом году США посетят на 4,3 миллиона меньше туристов. Кроме того, финансовые потери составят около 7,4 миллиардов долларов, говорит Адам Сакс (Adam Sacks), основатель компании Tourism Economics. В 2016 году иностранные туристы потратили в США 250 миллиардов долларов, а прогноз Сакса был основан на данных ForwardKeys, которые показали снижение количества заказов билетов из Западной Европы.
В период с 28 января по 4 февраля число заказов билетов упало на 14 процентов по сравнению с прошлым годом. Количество заказов билетов из Ближнего и Среднего Востока резко упало на 38 процентов. Компания говорит, что она направила свои выводы в Белый дом 3 марта, перед подписанием пересмотренного приказа об иммиграции.
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