Как президентство Трампа повлияет на иностранных туристов в 2017 году

13 марта 2017 года, 21:14

Фото: AmericaRU.com

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Иммиграционная политика Дональда Трампа (Donald Trump) может обойтись США в миллиарды долларов, которые будут потеряны из сферы туризма.По прогнозам, в этом году США посетят на 4,3 миллиона меньше туристов. Кроме того, финансовые потери составят около 7,4 миллиардов долларов, говорит Адам Сакс (Adam Sacks), основатель компании Tourism Economics. В 2016 году иностранные туристы потратили в США 250 миллиардов долларов, а прогноз Сакса был основан на данных ForwardKeys, которые показали снижение количества заказов билетов из Западной Европы.В период с 28 января по 4 февраля число заказов билетов упало на 14 процентов по сравнению с прошлым годом. Количество заказов билетов из Ближнего и Среднего Востока резко упало на 38 процентов. Компания говорит, что она направила свои выводы в Белый дом 3 марта, перед подписанием пересмотренного приказа об иммиграции.