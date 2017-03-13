Новая Англия хочет сменить часовой пояс

13 марта 2017 года, 20:49

Фото: AmericaRU.com

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Новая Англия действительно хочет сменить часовой пояс и перевести время на один час. New York Times сообщает, что регион на северо-востоке США на постоянной основе перейдет на атлантическое время. Переход на зимнее или летнее время осуществляться не будет.Новая Англия включает в себя следующие штаты: Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд, Вермонт. В них, в отличие от Нью-Йорка и других городов восточного побережья, время будет на час вперед. Boston Globe сообщает, что в прошлом году целевая группа обнаружила, что после введения подобной меры в зимние дни будет более светло.Сторонники перехода в другой часовой пояс говорят, что, помимо преимущества в виде дневного света, это изменение предотвратит проблемы со сном, а также устранит сопровождающий их рост несчастных случаев, который особенно прослеживается в дни смены времени. Но критики утверждают, что с законодательной точки зрения это трудноосуществимо, в том числе создаст хаос для пассажиров, пересекающих часовые пояса, путаницу в отношении часов работы и расписаний телевещания, а детям придется дожидаться школьных автобусов в темноте.