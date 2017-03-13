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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеСинтетическая марихуана связана с насилием, незащищенным сексом и злоупотреблением наркотиками в подростковом возрасте
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Синтетическая марихуана связана с насилием, незащищенным сексом и злоупотреблением наркотиками в подростковом возрасте


Синтетическая марихуана связана с насилием, незащищенным сексом и злоупотреблением наркотиками в подростковом возрасте
Фото: AmericaRU.com
Марихуана часто рассматривается как относительно безвредный наркотик, но новое исследование показало, что спайсы, по-видимому, сильно отличаются.

Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили, что подростки, которые употребляют синтетическую марихуану, подвергаются повышенному риску агрессивного поведения, рискованному сексуальному поведению и злоупотреблению другими наркотиками. Спайсы позиционируются как натуральные и безопасные, но, по данным Национального института по борьбе с наркотиками США, они непредсказуемы, а в некоторых случаях - опасны для жизни. Спайсы стали популярными среди подростков, потому что они дешевые и легкодоступные.

Исследователи выявили, что подростки, которые употребляли синтетическую марихуану, были более склонны к травмам или участию в насильственном поведении, чем те, кто курил марихуану. Например, они чаще носили оружие или вступали в драку. Эти подростки также чаще становились жертвами сексуального или физического насилия. Результаты были опубликованы в журнале «Pediatrics».
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