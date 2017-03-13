Синтетическая марихуана связана с насилием, незащищенным сексом и злоупотреблением наркотиками в подростковом возрасте

Фото: AmericaRU.com
Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили, что подростки, которые употребляют синтетическую марихуану, подвергаются повышенному риску агрессивного поведения, рискованному сексуальному поведению и злоупотреблению другими наркотиками. Спайсы позиционируются как натуральные и безопасные, но, по данным Национального института по борьбе с наркотиками США, они непредсказуемы, а в некоторых случаях - опасны для жизни. Спайсы стали популярными среди подростков, потому что они дешевые и легкодоступные.
Исследователи выявили, что подростки, которые употребляли синтетическую марихуану, были более склонны к травмам или участию в насильственном поведении, чем те, кто курил марихуану. Например, они чаще носили оружие или вступали в драку. Эти подростки также чаще становились жертвами сексуального или физического насилия. Результаты были опубликованы в журнале «Pediatrics».
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
- Двое американцев попали в больницу из-за травяного чая →
- Конгрессмен из Техаса предлагает закон, который предусматривает штраф в 100 долларов за самоудовлетворение мужчин →
- Жизнь после смерти: мозг продолжает функционировать в течение 10 минут после смерти →
- Средства для роста волос могут вызвать эректильную дисфункцию →
- Употребление марихуаны связано с повышенным риском инсульта и сердечной недостаточности →
- Что нужно есть, чтобы прожить дольше? Начните с орехов и семян →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110815
http://www.americaru.com/news/110815