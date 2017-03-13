Синтетическая марихуана связана с насилием, незащищенным сексом и злоупотреблением наркотиками в подростковом возрасте

13 марта 2017 года, 20:33

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/110815

Марихуана часто рассматривается как относительно безвредный наркотик, но новое исследование показало, что спайсы, по-видимому, сильно отличаются.Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили, что подростки, которые употребляют синтетическую марихуану, подвергаются повышенному риску агрессивного поведения, рискованному сексуальному поведению и злоупотреблению другими наркотиками. Спайсы позиционируются как натуральные и безопасные, но, по данным Национального института по борьбе с наркотиками США, они непредсказуемы, а в некоторых случаях - опасны для жизни. Спайсы стали популярными среди подростков, потому что они дешевые и легкодоступные.Исследователи выявили, что подростки, которые употребляли синтетическую марихуану, были более склонны к травмам или участию в насильственном поведении, чем те, кто курил марихуану. Например, они чаще носили оружие или вступали в драку. Эти подростки также чаще становились жертвами сексуального или физического насилия. Результаты были опубликованы в журнале «Pediatrics».