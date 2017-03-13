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Главная страница → Раздел: УкраинаПевица, которая представит РФ на Евровидение, выступала в аннексированном Крыму
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Певица, которая представит РФ на Евровидение, выступала в аннексированном Крыму


Певица, которая представит РФ на Евровидение, выступала в аннексированном Крыму
Фото: AmericaRU.com / Скриншот видео
Служба безопасности Украины решает, можно ли допустить на украинскую территорию российскую певицу Юлию Самойлову – представительницу РФ на «Евровидении-2017». Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Дело в том, что Самойлову, которую россияне избрали для участия в «Евровидении-2017», в июле 2015 года выступала с концертом в аннексированном Крыму. Это является нарушением украинского законодательства, так как певица не получила в Киеве спецразрешение на посещение полуострова.

«СБУ изучит вопрос и примет взвешенное решение о ее въезде на территорию Украины. Подчеркиваю, наша позиция будет основываться исключительно на нормах украинского законодательства и интересах национальной безопасности», - сообщила Гитлянская.

Отметим, что песенный конкурс «Евровидение» в этом году состоится в столице Украины – Киеве – 9, 11 и 13 мая.

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