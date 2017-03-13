Певица, которая представит РФ на Евровидение, выступала в аннексированном Крыму

Фото: AmericaRU.com / Скриншот видео
Дело в том, что Самойлову, которую россияне избрали для участия в «Евровидении-2017», в июле 2015 года выступала с концертом в аннексированном Крыму. Это является нарушением украинского законодательства, так как певица не получила в Киеве спецразрешение на посещение полуострова.
«СБУ изучит вопрос и примет взвешенное решение о ее въезде на территорию Украины. Подчеркиваю, наша позиция будет основываться исключительно на нормах украинского законодательства и интересах национальной безопасности», - сообщила Гитлянская.
Отметим, что песенный конкурс «Евровидение» в этом году состоится в столице Украины – Киеве – 9, 11 и 13 мая.
Читайте также: Россияне определились с артистом, который отправится в Киев на Евровидение
Читайте также последние новости раздела "Украина":
- На Донбассе мать закопала младенца на чужом огороде →
- По приказу ФСБ в «ДНР/ЛНР» активно ищут «украинских диверсантов», - ИС →
- Украинцы усилили меры безопасности на Донбассе из-за угрозы терактов →
- В Донецке умер один из основателей сепаратисткой «ДНР» →
- Россияне определились с артистом, который отправится в Киев на Евровидение →
- Украинцы пополнят свой флот списанными кораблями НАТО →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110813
http://www.americaru.com/news/110813