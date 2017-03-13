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«Зелёные» назвали самые чистый и грязный регионы России


Зелёные назвали самые чистый и грязный регионы России
Фото: AmericaRU.com
Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» составила экологический рейтинг регионов РФ. Самой чистой была признана Тамбовская область, грязной – Челябинская.

Отметим, что в тройку лидеров рейтинга, помимо Тамбовкой области, также вошли республика Алтай и Алтайский край. В то же время худшими по экологическим показателям были признаны Челябинская, Свердловская и Ленинградская области.

В целом, экологи охарактеризовали общую ситуацию по загрязнённости России как «очень критичную». «Признаться, мы ожидали от наступившего 2017 года, объявленного Президентом РФ В.В. Путиным «Годом экологии», гораздо более значительной активности властей и бизнеса в реализации практических природоохранных мероприятий… На дворе уже март, а в регионах в сфере экологии мало что происходит, даже в сравнении с прошлыми годами… Изменения позиций регионов в рейтинге минимальны, количество событий также не велик», - рассказал председатель правления «Зелёного патруля» Андрей Нагибин.

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