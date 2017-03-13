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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеДвое американцев попали в больницу из-за травяного чая
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Двое американцев попали в больницу из-за травяного чая


Двое американцев попали в больницу из-за травяного чая
Фото: AmericaRU.com
Два человека из Сан-Франциско были доставлены в больницу в критическом состоянии после того, как попили травяного чая. Напиток был куплен в магазине в китайском квартале Сан-Франциско, заявляют представители Департамента общественного здравоохранения штата Калифорния.

По словам чиновников, чаем отравились женщина в возрасте 50 лет и мужчина в возрасте 30 лет. Эти люди не связаны между собой. Американка попала в больницу в феврале, мужчина оказался госпитализирован в марте. Среди симптомов пострадавших – слабость, ненормальный сердечный ритм. Им требовалась интенсивная терапия.

Оказалось, что чай, купленный в Sun Wing Wo Trading Company, содержал растительный токсин аконит. Он содержится в растениях «борец», называемых также «волчий корень», «железный шлем», «синеглазка», «прострел-трава». Его используют в азиатской медицине, но он должен быть обработан правильно, чтобы быть безопасным.
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