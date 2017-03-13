Двое американцев попали в больницу из-за травяного чая

Фото: AmericaRU.com
По словам чиновников, чаем отравились женщина в возрасте 50 лет и мужчина в возрасте 30 лет. Эти люди не связаны между собой. Американка попала в больницу в феврале, мужчина оказался госпитализирован в марте. Среди симптомов пострадавших – слабость, ненормальный сердечный ритм. Им требовалась интенсивная терапия.
Оказалось, что чай, купленный в Sun Wing Wo Trading Company, содержал растительный токсин аконит. Он содержится в растениях «борец», называемых также «волчий корень», «железный шлем», «синеглазка», «прострел-трава». Его используют в азиатской медицине, но он должен быть обработан правильно, чтобы быть безопасным.
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