Двое американцев попали в больницу из-за травяного чая

13 марта 2017 года, 16:45

Фото: AmericaRU.com

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Два человека из Сан-Франциско были доставлены в больницу в критическом состоянии после того, как попили травяного чая. Напиток был куплен в магазине в китайском квартале Сан-Франциско, заявляют представители Департамента общественного здравоохранения штата Калифорния.По словам чиновников, чаем отравились женщина в возрасте 50 лет и мужчина в возрасте 30 лет. Эти люди не связаны между собой. Американка попала в больницу в феврале, мужчина оказался госпитализирован в марте. Среди симптомов пострадавших – слабость, ненормальный сердечный ритм. Им требовалась интенсивная терапия.Оказалось, что чай, купленный в Sun Wing Wo Trading Company, содержал растительный токсин аконит. Он содержится в растениях «борец», называемых также «волчий корень», «железный шлем», «синеглазка», «прострел-трава». Его используют в азиатской медицине, но он должен быть обработан правильно, чтобы быть безопасным.