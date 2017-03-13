Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 8:33 am | Чикаго 7:33 am | Сан-Франциско 5:33 am
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеКонгрессмен из Техаса предлагает закон, который предусматривает штраф в 100 долларов за самоудовлетворение мужчин
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Конгрессмен из Техаса предлагает закон, который предусматривает штраф в 100 долларов за самоудовлетворение мужчин


Конгрессмен из Техаса предлагает закон, который предусматривает штраф в 100 долларов за самоудовлетворение мужчин
Фото: AmericaRU.com
Член палаты представителей штата Техас Джессика Фаррар (Jessica Farrar) придумала ответный ход для республиканцев, которые пытаются ограничить право женщин на получение медуслуг, связанных с респродуктивным здоровьем. В ответ на предложение запретить аборты, конгрессмен предложила ввести для мужчин штраф в 100 долларов за мастурбацию и обязательный ректальный анализ при необходимости пройти вазэктомию, колоноскопию или получить рецепт Виагры.

Конгрессен Джессика Фаррар из Хьюстона назвала свой законопроект «сатирическим», но отметила, что он направлен на борьбу с проблемами, которые преследуют женщин, - против запрета на оказания медуслуг в сфере репродукции. Ее законопроект предусматривает «аналогичные инвазивные ограничения» для мужчин. В частности, она предлагает ввести штраф для мужчин за «акты, которые мешают рождению ребенка и не сохраняют святость жизни». Она имеет ввиду самоудовлетворение мужчин и растрату их генетического материала.

Кроме того, она предлагает ввести 24-часовой период ожидания на вазектомию, колоноскопии и получение рецепта Виагры наряду с «ненужными» с медицинской точки зрения ректальными тестами. Фаррар написала в Facebook, что, хотя некоторые могут посчитать ее предложение забавным, «женщины не смеются над государственными правилами и препятствиями, которые мешают им законно получать доступ к безопасному медицинскому обслуживанию и подвергают их ненужным медицинским процедурам».
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/110807
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Услуги
Предсказательница Мария стариное гадание Предсказательница Мария стариное гадание
Раздел: Ищу работу
Ищу работу в США Ищу работу в США
Раздел: Услуги
Аренда машин под любой бюджет Аренда машин под любой бюджет
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается квартира в Sunny Isles Beach Сдается квартира в Sunny Isles Beach
Раздел: Барахолка
Распродажа хорошей мебели Распродажа хорошей мебели
Раздел: Требуются
США, штат Мичиган трудоустройство США, штат Мичиган трудоустройство
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus