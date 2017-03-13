Конгрессмен из Техаса предлагает закон, который предусматривает штраф в 100 долларов за самоудовлетворение мужчин

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Конгрессен Джессика Фаррар из Хьюстона назвала свой законопроект «сатирическим», но отметила, что он направлен на борьбу с проблемами, которые преследуют женщин, - против запрета на оказания медуслуг в сфере репродукции. Ее законопроект предусматривает «аналогичные инвазивные ограничения» для мужчин. В частности, она предлагает ввести штраф для мужчин за «акты, которые мешают рождению ребенка и не сохраняют святость жизни». Она имеет ввиду самоудовлетворение мужчин и растрату их генетического материала.
Кроме того, она предлагает ввести 24-часовой период ожидания на вазектомию, колоноскопии и получение рецепта Виагры наряду с «ненужными» с медицинской точки зрения ректальными тестами. Фаррар написала в Facebook, что, хотя некоторые могут посчитать ее предложение забавным, «женщины не смеются над государственными правилами и препятствиями, которые мешают им законно получать доступ к безопасному медицинскому обслуживанию и подвергают их ненужным медицинским процедурам».
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