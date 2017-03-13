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Главная страница → Раздел: ПрогрессБудущие колонисты Марса имеют большую опасность развития лейкемии
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Будущие колонисты Марса имеют большую опасность развития лейкемии


Будущие колонисты Марса имеют большую опасность развития лейкемии
Фото: AmericaRU.com
Радиационное облучение во время долгого полета на Марс может увеличить риск появления рака крови (лейкемии) у будущих колонистов планеты, показало новое исследование института Уейк Форрест и NASA.

Исследователи подвергли стволовые клетки человека воздействию глубокого космического излучения для изучения эффектов. Результаты показали, что при таком воздействии шансы развития лейкемии намного выше. Это первое исследование проблем, как воздействие радиации в глубоком космосе может повлиять на организм человека во время миссии на Марс.

Исследование, опубликованное в журнале Leukemia, было проведено специалистами в Институте регенеративной медицины Уейк Форрест при финансовой поддержке NASA. Старший научный сотрудник Кристофер Порада (Christopher Porada) сообщил, что воздействие радиации в глубоком космосе остается неизученным. По его словам, на сегодняшний день исследования о том, как космические путешествия влияют на физиологию человека, сосредоточены на эффектах невесомости, но мало кто занимался оценкой воздействия радиации.

Команда Порады рассмотрела комбинированные эффекты двух видов излучения в глубоком космосе: солнечных частиц, которые также являются важным фактором воздействия, и излучения галактических космических лучей, обнаруженных в глубоком космосе. «Энергия (в частицах) настолько высока, что не существует эффективного экранирования для защиты корабля, которое могло бы оградить астронавтов от излучения», - говорит Кристофер Порада.
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